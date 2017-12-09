Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Авто» забросил десять шайб в ворота «Спутника»

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя шесть матчей.



«Динамо» СПб на домашнем льду одержало уверенную победу над «Зауральем» — 3:0.

«СКА-Нева» дома в овертайме одолела тюменский «Рубин» — 2:1 ОТ.

«Молот-Прикамье» в серии буллитов уступил китайскому «Чэн Тоу» — 3:4 Б.

«Торос» по буллитам одолел «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 3:2 Б.

«Барс» дома оказался сильнее «Ермака» — 3:1.

ЦСК ВВС уступил «Металлургу» Нк — 2:3 ОТ.

В Молодёжной хоккейной лиге прошли три встречи.



«Ирбис» в овертайме одолел «Кузнецких Медведей» — 3:2 ОТ.

«Спутник» крупно проиграл «Авто» — 1:10.

«Реактор» уступил «Толпару» — 2:4.