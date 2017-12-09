Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Авто» забросил десять шайб в ворота «Спутника»

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя шесть матчей.
«Динамо» СПб на домашнем льду одержало уверенную победу над «Зауральем» — 3:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Зауралье
Курган
1:0 – Шевченко (Берлёв) – 14:07 (5x5), 2:0 – Чебыкин (Панков) – 42:01 (5x5), 3:0 – Назаревич (Бирюков, Берлёв) – 54:39 (5x4)
«СКА-Нева» дома в овертайме одолела тюменский «Рубин» — 2:1 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Конозов (Коренев, Гимбатов) – 32:31 (5x4), 1:1 – Давыдов (Денис Иванов) – 51:04 (5x5), 2:1 – Орлович-Грудков (Гимбатов) – 64:20 (5x5)
«Молот-Прикамье» в серии буллитов уступил китайскому «Чэн Тоу» — 3:4 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
3 : 4
2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Абрамов (Салахов, Ремов) – 11:49 (5x4), 2:0 – Кутугин (Синелёв) – 19:00 (5x5), 2:1 – Крысанов (Швецов) – 23:39 (5x5), 2:2 – Митрофанов – 26:48 (5x5), 3:2 – Шайхулов (Салахов) – 31:23 (5x5), 3:3 – Крысанов (Шевченко, Швецов) – 44:46 (5x5), 3:4 – Елисеев – 65:00 ( ПБ)
«Торос» по буллитам одолел «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — 3:2 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2
2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Джиошвили (Гордеев, Бочков) – 10:14 (5x4), 2:0 – Ващенко (Бусаров, Баранов) – 15:07 (5x4), 2:1 – Васильев (Рыбницкий, Мокин) – 56:54 (5x4), 2:2 – Гарифулин (Лебедев) – 57:16 (5x5), 3:2 – Баранов – 65:00 ( ПБ)
«Барс» дома оказался сильнее «Ермака» — 3:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Барс
Казань
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Ермак
Ангарск
1:0 – Голубев (Кара) – 05:07 (5x5), 1:1 – Усков (Коротков, Карлин) – 29:38 (5x5), 2:1 – Цуканов (Марин) – 53:42 (5x5), 3:1 – Кара (Голубев, Цуканов) – 59:46 (en)
ЦСК ВВС уступил «Металлургу» Нк — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
2 : 3
0:0, 2:1, 0:1, 0:1
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Бутузов (Шубин) – 30:13 (5x5), 1:1 – Пушкарский (Таратунин) – 33:36 (5x4), 2:1 – Ковалёв (Таратунин, Сенников) – 39:03 (5x4), 2:2 – Малетин (Бутузов, Вихарев) – 56:11 (5x5), 2:3 – Медведев (Романцев) – 62:11 (5x5)
В Молодёжной хоккейной лиге прошли три встречи.
«Ирбис» в овертайме одолел «Кузнецких Медведей» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
3 : 2
0:1, 2:0, 0:1, 1:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Рубан (Левашов) – 11:29 (5x5), 1:1 – Крутов (Ахметгалиев, Валеев) – 35:14 (5x5), 2:1 – Тумченко (Баин, Купчихин) – 36:55 (5x5), 2:2 – Сизиков (Олендаренко) – 48:41 (5x4), 3:2 – Хакимзянов (Крутов, Валеев) – 63:33 (3x3)
«Спутник» крупно проиграл «Авто» — 1:10.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 13:00 МСК
Спутник
Альметьевск
1 : 10
0:3, 1:5, 0:2
Авто
Екатеринбург
0:1 – Кошелев (Шишков) – 01:19 (5x5), 0:2 – Суслов (Петраков, Житников) – 06:00 (5x5), 0:3 – Муравьёв (Шишков) – 16:23 (5x4), 0:4 – Муравьёв – 27:20 (5x5), 1:4 – Смирнов (Солонинка, Шабанов) – 28:10 (5x5), 1:5 – Бухаров (Петров) – 29:31 (5x5), 1:6 – Воронков (Дубовик, Севостьянов) – 32:54 (5x5), 1:7 – Пронин (Павленко, Житников) – 34:09 (5x5), 1:8 – Белоцкий (Павленко, Бухаров) – 37:25 (5x5), 1:9 – Шарипов (Дербенёв, Воронков) – 40:31 (5x5), 1:10 – Белоцкий (Бухаров, Петров) – 49:12 (5x5)
«Реактор» уступил «Толпару» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2017, суббота. 12:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 4
1:3, 0:0, 1:1
Толпар
Уфа
0:1 – Аскаров (Пачин, Миргалиев) – 03:15 (5x5), 1:1 – Гильманов – 08:05 (5x5), 1:2 – Котляревский – 15:33 (5x5), 1:3 – Пустозёров (Котляревский, Голиков) – 18:09 (5x5), 1:4 – Миргалиев – 49:10 (5x5), 2:4 – Хисамутдинов (Хасанов) – 50:03 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.