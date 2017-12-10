Малкин забросил свою девятую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился точным броском по воротам «Торонто Мэйпл Лифс» в во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ. Форвард отличился на 38-й минуте, ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Этот гол стал для россиянина девятым в текущем сезоне. Малкин поразил ворота отличным броском в девятку.



После второго периода чемпионы НХЛ проигрывают со счётом 2:4.

Видео взятия ворот гостей из Канады можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».