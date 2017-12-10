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«Коламбус» взял верх над «Аризоной», Бобровский отыграл на ноль

Хоккей

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» добились победы над «Аризона Койотс» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра носила не самый результативный характер и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал Джош Андерсон, ассистентом выступил Артемий Панарин. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 35 бросков.

В параллельном матче игрового вечера «Бостон Брюинз» добился домашней победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). По шайбе забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Дэйтон Хайнен, Давид Пастрняк и Тори Круг записали в свой актив по две передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Андерсон (Панарин, Дюбуа) – 00:30 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 1
0:0, 1:0, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Маршан (Круг, Пастрняк) – 30:51 (5x4), 2:0 – Дебраск (Круг, Пастрняк) – 46:45 (5x5), 2:1 – Ли (Бейли, Барзал) – 56:52 (5x5), 3:1 – Хайнен (Бержерон) – 59:18 (en)
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