«Коламбус» взял верх над «Аризоной», Бобровский отыграл на ноль

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» добились победы над «Аризона Койотс» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра носила не самый результативный характер и завершилась со счётом 1:0.



Автором единственного гола стал Джош Андерсон, ассистентом выступил Артемий Панарин. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 35 бросков.



В параллельном матче игрового вечера «Бостон Брюинз» добился домашней победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). По шайбе забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Дэйтон Хайнен, Давид Пастрняк и Тори Круг записали в свой актив по две передачи.