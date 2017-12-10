Бобровский вышел на чистое первое место по «сухарям» в сезоне

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оформил «сухарь» в матче с «Аризоной Койотс», который завершился со счётом 1:0.



Российский голкипер отразил 35 бросков по своим воротам и вышел на чистое первое место по количеству матчей на ноль в сезоне, опередив Фредерика Андерсена и Девана Дубника. В текущем регулярном чемпионате Бобровский одержал 16 побед в 24 играх с процентом отражённых бросков 93 и коэффициентом надёжности 2,06. По количеству побед он занимает третье место в лиге.

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