Малкин сравнялся с Яшиным по голам в большинстве среди россиян в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом в большинстве в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился со счётом 3:4.



Он забросил 124-ю шайбу в большинстве в карьере и вышел по этому показателю на шестое место в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Алексеем Яшиным.



Лидером по голам в большинстве среди российских игроков является Александр Овечкин (218). Пятое место занимает Алексей Ковалёв (133), четвёртое – Илья Ковальчук (138), третье – Александр Могильный (141), второе – Сергей Фёдоров (144).



Малкин провёл в НХЛ 733 матча и набрал 859 (337+522) очков.

Видео гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».