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Андерсон – о своём голе: сказал Панарину, чтобы почаще давал мне передачи

Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джон Андерсон прокомментировал победу в матче с «Аризоной Койотс» (1:0) и свой гол с передачи Артемия Панарина.

«Сегодня была дуэль вратарей, оба голкипера показали сильную игру. Все знают, насколько хорош Бобровский. Он невероятный вратарь и доказывает это своей стабильностью.

Панарин здорово играет с шайбой. Мы сегодня с ним шутили, я сказал ему: «Давай ты сегодня будешь почаще давать мне передачи». Он сделал это первым же пасом, мне оставалось только попасть по воротам», — сказал Андерсон в эфире клубного телевидения.

Видео гола Андерсона с передачи Панарина можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

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