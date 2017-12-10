Дюбуа: Бобровский стоял на голове, недаром он один из лучших вратарей в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал победу в матче с «Аризоной Койотс» (1:0) и игру вратаря Сергея Бобровского, который, отразив 35 бросков, оформил четвёртый «сухарь» в сезоне.



«Мы создавали моменты, был хороший матч. Наша бригада меньшинства проделала хорошую работу в концовке, выстояв в последние две с половиной минуты. Мы довольны, потому что делали много хороших вещей, а самое важное – завоевали два очка. Вчера была важная победа, мы здорово провели два периода. Сегодня нам снова были нужны два очка. Мы хорошо начали и продолжали в том же духе, меньшинство отлично отыграло, а Боб опять стоял на голове. Он в каждом матче даёт нам шанс на победу, так же было и сегодня. Он стоял на голове, держал нас в игре, когда мы немного засыпали. Недаром он один из лучших вратарей в НХЛ», — сказал Дюбуа в эфире клубного телевидения.

Видео одного из сейвов Бобровского можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.