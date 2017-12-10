Сергачёв стал третьей звездой матча с «Виннипегом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» со счётом 4:3.

Сергачёв с разворота ушёл от Элерса и забил потрясающий гол

Третьей звездой матча признан российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, забросивший седьмую шайбу в сезоне. Хоккеист провёл на площадке 19 минут 23 секунды, нанёс три броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «0».

Лучшим игроком матча признан нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, забросивший победную шайбу в овертайме и набравший 2 (1+1 очка за результативность.

Второй звездой матча стал форвард «Виннипега» Николай Элерс, на его счету третья шайба команды в матче.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть в клубном «твиттере».