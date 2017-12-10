Лундквист вышел на второе место в истории НХЛ по победам за один клуб

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.

Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 419-ю победу в НХЛ и вышел на второе место в истории лиги по победам в одном клубе, опередив Тони Эспозито. Лундквист защищает ворота «рейнджеров» на протяжении 13 сезонов с 2005 года.

Лидирует по победам за один клуб Мартин Бродо, одержавший 688 побед за «Нью-Джерси Дэвилз».

На третьем месте остался голкипер Тони Эспозито с 418 победами за «Чикаго Блэкхоукс».

За карьеру в НХЛ Лундквист провёл 767 игр. В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 25 матчах команды и одержал 14 побед.

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