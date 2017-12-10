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«Калгари» вырвал победу у «Ванкувера» за минуту до конца третьего периода

Хоккей

Хоккеисты «Калгари Флэймз» добились успеха на домашнем льду в матче с «Ванкувер Кэнакс», игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 4:2.

«Ванкувер» дважды лидировал по ходу матча после голов Виртанена и Бисера, «Калгари» дважды сравнивал счёт в матче усилиями Брауэра и Ткачука. За минуту до конца третьего периода Беннетт вывел «огоньков» вперёд, а точку в матче установил Ткачук, оформивший дубль уже в пустые ворота.

«Калгари» одержал вторую победу подряд, а «Ванкувер» потерпел второе подряд поражение.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 2
1:1, 0:1, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Виртанен (дель Зотто) – 02:02 (5x5), 1:1 – Брауэр (Лазар) – 18:28 (5x5), 1:2 – Бисер (Гранлунд, Седин) – 39:05 (5x4), 2:2 – Ткачук (Хэтэуэй, Баклунд) – 51:34 (5x5), 3:2 – Беннетт – 58:50 (5x5), 4:2 – Ткачук (Фролик, Хэмоник) – 59:36 (en)
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