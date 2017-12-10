«Калгари» вырвал победу у «Ванкувера» за минуту до конца третьего периода

Хоккеисты «Калгари Флэймз» добились успеха на домашнем льду в матче с «Ванкувер Кэнакс», игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счётом 4:2.

«Ванкувер» дважды лидировал по ходу матча после голов Виртанена и Бисера, «Калгари» дважды сравнивал счёт в матче усилиями Брауэра и Ткачука. За минуту до конца третьего периода Беннетт вывел «огоньков» вперёд, а точку в матче установил Ткачук, оформивший дубль уже в пустые ворота.

«Калгари» одержал вторую победу подряд, а «Ванкувер» потерпел второе подряд поражение.