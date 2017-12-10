Итоги дня для россиян в НХЛ: матч на «0» Бобровского, 20-я шайба Кучерова

В ночь с 9 на 10 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»Никита Кучеров стал вторым игроком лиги. забросившим 20 шайб в сезоне. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил седьмую шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча с «Виннипего Джетс». Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отыграл на «0» и вышел на первое место в лиге по «сухарям».

Фантастика от Сергачёва! Новичок «Тампы» «возит» оборону «Джетс» Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Результат Бобровский «Коламбус» 35 из 35 100 1:0 Варламов «Колорадо» 39 из 42 92,9 7:3 Василевский «Тампа» 17 из 20 85,0 4:3 ОТ

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+0 0 5 0 20.55 - 0 1 Наместников (н) «Тампа» 0+0 2 1 0 18.10 - 1 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 3 0 20.09 - 2 0 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 0 2 0 24.04 8 из 14 3 1 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 1 0 15.30 0 из 1 0 1 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 2 -1 20.36 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 4 3 +1 18.47 0 0 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 3 +3 19.23 - 0 1 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 17.02 - 2 2 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 0 +1 25.54 - 5 5

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