Итоги дня для россиян в НХЛ: матч на «0» Бобровского, 20-я шайба Кучерова

В ночь с 9 на 10 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»Никита Кучеров стал вторым игроком лиги. забросившим 20 шайб в сезоне. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил седьмую шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча с «Виннипего Джетс». Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отыграл на «0» и вышел на первое место в лиге по «сухарям».
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Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Результат
|Бобровский
|«Коламбус»
|35 из 35
|100
|1:0
|Варламов
|«Колорадо»
|39 из 42
|92,9
|7:3
|Василевский
|«Тампа»
|17 из 20
|85,0
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|5
|0
|20.55
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+0
|2
|1
|0
|18.10
|-
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|3
|0
|20.09
|-
|2
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|0
|2
|0
|24.04
|8 из 14
|3
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|1
|0
|15.30
|0 из 1
|0
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|-1
|20.36
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|4
|3
|+1
|18.47
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|+3
|19.23
|-
|0
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|17.02
|-
|2
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|+1
|25.54
|-
|5
|5
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