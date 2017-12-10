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Итоги дня для россиян в НХЛ: матч на «0» Бобровского, 20-я шайба Кучерова

Хоккей

В ночь с 9 на 10 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 россиян. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»Никита Кучеров стал вторым игроком лиги. забросившим 20 шайб в сезоне. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил седьмую шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча с «Виннипего Джетс». Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отыграл на «0» и вышел на первое место в лиге по «сухарям».

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Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.
ВратарьКлубСейвы% ОБРезультат
Бобровский«Коламбус»35 из 351001:0
Варламов«Колорадо»39 из 4292,97:3
Василевский«Тампа»17 из 2085,04:3 ОТ
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+005020.55-01
Наместников (н)«Тампа»0+021018.10-10
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+103020.09-20
Малкин (н)«Питтсбург»1+002024.048 из 1431
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+001015.300 из 101
Радулов (н)«Даллас»0+002-120.3600
Панарин (н)«Коламбус»0+143+118.4700
Сергачёв (з)«Тампа»1+003+319.23-01
Задоров (з)«Колорадо»0+000017.02-22
Зайцев (з)«Торонто»0+000+125.54-55

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