АХЛ: Волков набрал четыре очка в игре с клубом бывшего вратаря «Сибири»

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранч» Александр Волков набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного сезона с «Беллевиль Сенаторз» (6:0). Ворота «Беллевиля» защищал бывший голкипер «Сибири» Дэнни Тэйлор, пропустивший четыре шайбы после 18 бросков и отправленный на замену после двух периодов матча.

20-летний Волков был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте НХЛ 2017 года во втором раунде под общим 48-м номером. Он провёл три предсезонных матча и отметился двумя заброшенными шайбами. В прошедшем сезоне хоккеист выступал в системе СКА, провёл 16 матчей в МХЛ за СКА-1946, набрав 11 (6+5) очков. Кроме того, он принял участие в 15 матчах ВХЛ за «СКА-Нева», в которых забросил три шайбы. В текущем сезоне АХЛ Волков набрал 12 (6+6) очков в 24 матчах.

Дэнни Тэйлор выступал в КХЛ на протяжении трёх сезонов. В прошлом сезоне голкипер защищал ворота новосибирской «Сибири», провёл 29 матчей и одержал 12 побед. Всего в КХЛ на счету Тэйлора 103 игры.

Видео первого гола Волкова можно посмотреть в «твиттере» «Сиракьюз Кранч»