ОХЛ: четыре очка Липанова и Свечникова помогли «Бэрри» разгромить «Ошаву»

Нападающие клуба ОХЛ «Бэрри Колтс» Алексей Липанов и Андрей Свечников стали главными действующими лицами матча с «Ошавой Генералс» (5:0). Голкипер клуба Леонид Лазарев отразил все 17 бросков по своим воротам и провёл матч на «0».

Липанов записал на свой счёт дубль и был признан первой звездой матча, а Свечников, проводивший второй матч после возвращения на лёд, дважды ассистировал Липанову.

18-летний Свечников является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года и кандидатом в сборную России на молодёжный чемпионат мира в Баффало, который начнётся в конце декабря.





Андрей Свечников, родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав пять (2+3) очка в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очка, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав дневять (4+5) очков.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 12 матчах набрал 16 (10+6) очков.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. Справка «Чемпионата», родился 26 марта 2000 года в Барнауле.Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав пять (2+3) очка в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очка, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав дневять (4+5) очков.С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 12 матчах набрал 16 (10+6) очков.Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.





Алексей Липанов, родился 17 августа 1999 года в Москве.



Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. в 2017 году провёл пять матчей на мемориале Глинки и сделал пять передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.



Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков и помог балашихинскому «Динамо» выиграть кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.



В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.



В 27 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 25 (11+14) очков. Справка «Чемпионата», родился 17 августа 1999 года в Москве.Воспитанник «Спартака», затем играл в юношеских командах «Динамо». Выступал за сборные России U16, U17 и U18, дважды играл на юниорском чемпионате мира. в 2017 году провёл пять матчей на мемориале Глинки и сделал пять передач. Был капитаном сборной на ЮЧМ-2017 и помог России выиграть бронзовую медаль.Сезон-2016/17 провёл в системе «Динамо», в ВХЛ сыграл 27 матчей, набрав 11 (3+8) очков и помог балашихинскому «Динамо» выиграть кубок Братины. В МХЛ набрал 3 (0+3) очка в 11 встречах.В 2017 году был задрафтован «Тампой» в третьем раунде под общим 76-м номером.В 27 матчах за «Бэрри» в этом сезоне набрал 25 (11+14) очков.

Справка «Чемпионата»



Леонид Лазарев, родился 27 июля 1997 года в Москве.



В юношестве занимался в московской команде «Белые Медведи». С сезона-2013/14 выступает в Северной Америке. Сначала играл в GOJHL – одной из канадских молодёжных лиг, где был признан новичком года. С 2014 по 2016 год выступал за «Оттаву 76» в OHL, с сезона-2017/18 играет в «Бэрри».



В текущем сезоне провёл 23 матча, отразив 89,4% бросков с коэффициентом надёжности 3,16.