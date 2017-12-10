Голы Овечкина, Кучерова и Радулова вошли в топ-10 голов недели НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил топ-10 лучших голов игровой недели.
10. Дэвид Бэйкс («Бостон Брюинз»)
9. Александр Радулов («Даллас Старз»)
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
7. Тайлер Сегин («Даллас Старз»)
6. Тэннер Пирсон («Лос-Анджелес Кингз»)
5. Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»)
4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») с передачи Владислава Наместникова
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
2. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
1. Джордан Эберле («Нью-Йорк Айлендерс»)
Видео топ-10 голов можно посмотреть на русском канале NHL в Youtube.