Малкин: «Питтсбург» не был готов к игре с «Торонто»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4).

Фантастика от Сергачёва! Новичок «Тампы» «возит» оборону «Джетс» Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.

«Питтсбург» не был готов играть в первые 10 минут. Не сможем выигрывать, если будем играть только два периода. Надо лучше стараться. Первые несколько смен очень важны. «Торонто» было готово к игре, а «Питтсбург» нет. Подобное происходит не в первый раз. Это касается всего сезона», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.