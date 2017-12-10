Светлов: Рыспаев развязывал руки Доусу и компании

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов прокомментировал положение дел в «Барысе». Клуб из столицы Казахстана потерпел восемь поражений в последних девяти матчах.

«Все помнят, как хорошо „Барыс“ начал регулярный чемпионат. В сентябре на каком-то отрезке казахстанский клуб шёл первым в Восточной конференции, а североамериканское звено Доус — Вей — Фрэттин не могла сдержать ни одна защита в КХЛ. Что произошло потом? Ответ на этот вопрос знают только в Астане. Но со стороны видно, что функционально поздней осенью команда, включая североамериканцев, получавших в каждом матче за 20 минут игрового времени, чуть просела. Возможно, „Барыс“ не идеально прошёл предсезонный период. Всегда нужно разделять травмы механические, которые зависят от развития того или иного эпизода, и мышечные, корни которых могут уходить в том числе и в летний подготовительный процесс. Заметил, что в последнее время против первой пятёрки „Барыса“ соперники играют персонально и очень жёстко. Вспомните, например, как в прошлом сезоне тяжёлую травму получил экс-капитан клуба Боченски, который летом был вынужден завершить свою карьеру. Между тем раньше в КХЛ лидеры „Барыса“ чувствовали себя более комфортно, особенно на пятачке, откуда и забивали большинство голов.

Рыспаев при всей его неоднозначной репутации помогал команде даже не на льду, а на лавке для запасных. Похоже, что сама угроза его выхода где-то развязывала руки Доусу и Ко, давила на соперников. Да, сейчас у «Барыса» есть Сауторн, который пытается оказывать физическое давление, но больших опасений у оппонентов он пока не вызывает. Это мы увидели и во вчерашнем матче в Челябинске, где североамериканцы набрали массу штрафных минут, а «Барыс» уступил без шансов. Ни для кого не секрет, что по ходу сезона отнюдь не в одном клубе могут возникать те или иные финансовые проблемы, в прессе профсоюз о них регулярно сообщает. Поэтому этот фактор нет смысла выделять. Впереди у команды турне по Западу, которое начнётся с матча против ЦСКА. Ситуация серьёзная, которая может привести к вылету из зоны плей-офф. А ведь именно в Астане ровно через месяц пройдёт Матч звёзд КХЛ. Думаю, что сейчас возрастает роль именно опытных казахстанских хоккеистов — Старченко, Пушкарёва, Жайлауова, Семёнова, Савченко, вокруг игры которых строится и национальная команда. Без помощи среднего звена, доморощенных игроков ни один клуб из кризиса не выйдет», — цитирует специалиста портал Russia-Hockey.