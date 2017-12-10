Бобровский: Панарин будет только прибавлять

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал о последних успехах клуба и поделился мнением об игре Артемия Панарина.

«Если честно, то не хочу особо анализировать причины успеха. Его лучше взять и продолжать идти с ним дальше. Просто фокусируюсь на каждой игре. В принципе, не обращаю внимания на статистику, на то, как играют наши соперники. Моя задача — ловить шайбы. Стараюсь настроить себя на каждый матч и показать свой лучший хоккей. У „Коламбуса“ молодая команда, все голодные, все бьются. Выходим и работаем каждый матч.

Адаптация Панарина? Панарин всё ещё в процессе. Блестящий матч против «Нью-Джерси». В последнее время он постоянно набирает очки, постоянно на острие, постоянно лучший, так что всё в процессе. Думаю, что он будет только прибавлять", — сказал Бобровский в интервью русскому каналу NHL в YouTube.