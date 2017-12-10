«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Елесин забросил самый быстрый гол в истории КХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин открыл счёт в матче «Салават Юлаев — Локомотив», поразив ворота канадского голкипера Бена Скривенса уже на пятой секунде матча.

Этот гол стал самым быстрым в истории КХЛ. Ранее рекорд принадлежал нападающему «Салавата Юлаева» Александру Радулову, который забросил шайбу на шестой секунде матча с «Югрой» (10 октября 2010 года).

Локтионов выиграл вбрасывание у Кемппайнена, шайба досталась Елесину, который из средней зоны набросил её на ворота «Салавата Юлаева». Скривенс не ожидал подобного развития событий и допустил ошибку.

Для Елесина эта шайба стала первой в карьере в Континентальной хоккейной лиге, хоккеист проводит 39-ю встречу в КХЛ.

«Локомотив» ведёт 1:0 по ходу первого периода матча.

Посмотреть видео гола можно на сайте КХЛ.