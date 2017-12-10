«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Зубов удалён до конца матча за удар клюшкой

Нападающий уфимского «Салават Юлаева» Илья Зубов заработал удаление «5+20» за удар клюшкой во время матча регулярного сезона КХЛ с «Локомотивом».

Нападающий «Салавата» ударил клюшкой между ног форварда «Локомотива» Егора Коршкова во время силовой борьбы за шайбу, после чего арбитр матча Денис Наумов отправил капитана уфимского клуба в раздевалку.

Видео нарушения Зубова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Удаление Зубова было реализовано нападающим «Локомотива» Брэндоном Козуном за пять секунд до конца первого периода. Ярославский клуб ведёт 2:0 после первого периода.