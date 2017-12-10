Панарин: только я знаю, как сыграл, а не дилетанты, сидящие на диване

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о своей игре в нынешнем сезоне.

«10 очков в последних семи играх? Не хочу говорить, что это белая полоса. Много уже игр сыграно в этом сезоне и вообще в моей карьере. Иногда ты играешь плохо, но забиваешь случайный или нормальный гол, который даёт оттенок позитива в твою игру, но ты всё равно играл плохо. Только я знаю, как я играл, может тренеры видят, но всё равно я больше чувствую, на сколько я старался и выкладывался. А не дилетанты, которые сидят на диване и видят одну передачу за своими воротами, где твой партнёр пробежал, всё сделал, отдал другому, и у тебя вдруг результативная передача», — сказал Панарин в интервью русскому каналу NHL на YouTube.