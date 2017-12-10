«Сент-Луис Блюз» вызвал нападающего Барбашёва из АХЛ

«Сент-Луис Блюз» вызвал из АХЛ нападающего Ивана Барбашёва, об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в беседе с Павлом Панышевым.

Ожидается, что хоккеист примет участие в игре с «Баффало Сэйбрз», которая состоится в ночь на 11 декабря в 03:00 мск.

В сезоне 2017/18 Барбашёв провёл шесть игр в Национальной хоккейной лиге, в которых не сумел набрать очков за результативность. После чего нападающий был перевёден в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», где в 18 матчах набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности "-3".