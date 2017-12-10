Лучший распасовщик «Сент-Луис Блюз» Шварц выбыл из строя минимум на шесть недель

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц пропустит минимум шесть недель после травмы лодыжки, полученной в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:1), об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Вместо Шварца в основной состав клуба из команды Американской хоккейной лиги «Чикаго Вулвз» вызван российский форвард Иван Барбашёв.

«Сент-Луис Блюз» вызвал нападающего Барбашёва из АХЛ

Шварц в 30 матчах сезона 2017/18 набрал 35 (14+21) очков при показателе полезности "+23". Нападающий занимал второе место в списке бомбардиров клуба и был лучшим ассистентом команды.