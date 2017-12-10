Ларионов: в этом году ЦСКА подошёл к Кубку Легенд более серьёзно

Легендарный нападающий сборной СССР, ЦСКА и “Детройт Ред Уингз” Игорь Ларионов рассказал о своих впечатлениях от прошедшего на выходных четвёртого Кубка Легенд, в котором команда ветеранов “армейского” клуба одержала победу.

ЦСКА в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Легенд

“Очень поражён тем, как было всё устроено. Всё просто здорово, состояние льда феноменальное. Когда ты играешь на улице, погода не всегда может быть такой, которую ты ждёшь. Самым трудным фактором была адаптация к площадке. Она была энхаэловской, а вот зоны были старого образца. Пришлось адаптироваться, но, в целом, всё было сделано блестяще. Можно ли сказать, что ЦСКА адаптировался лучше? Дерби ЦСКА — “Спартак” всегда придаёт дополнительную мотивацию. Нам вспомнился прошлогодний матч, когда мы, если я не ошибаюсь, обыграли красно-белых только в серии буллитов. Поэтому мы решили подойти в этом году к игре более серьёзно. Получилось слишком серьёзно, потому что счёт вышел большим. Я думаю, что удовольствие получили и болельщики, и игроки.

Сергей Федоров забросил пять шайб в финальном матче? Я рад за него. Сама по себе игра, когда ты двигаешь шайбу, а все остальные двигаются и катаются, очень проста. Если присутствуют катание, мысль и техника, это даёт необычный рисунок игры для самих игроков и болельщиков, которые соскучились по такому хоккею. Несмотря на скорости и возраст, Сергей находился там, где и должен был находиться — на острие атаки. Все эти голы случились потому, что до гола Фёдорова было сделано четыре-пять передач, которые привели к тому, что шайба оказалась в воротах. Я считаю, что это очень здорово”, — передаёт слова Ларионова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.