Итоги дня ВХЛ: 20 шайб в двух матчах

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя два матча, в которых было заброшено 20 шайб.
«Горняк» нанёс поражение «Спутнику» со счётом 8:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Горняк
Учалы
8 : 3
1:1, 1:2, 6:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Антонов (Сушинский, Кобелев) – 02:34 (5x5), 1:1 – Владимиров (Стулов, Щанкин) – 13:10 (5x5), 1:2 – Патрушев (Угольников, Рябов) – 28:28 (5x5), 1:3 – Угольников – 39:16 (5x5), 2:3 – Кобелев (Сушинский, Антонов) – 39:54 (5x5), 3:3 – Кобелев (Сафин) – 43:53 (5x5), 4:3 – Сафин – 45:36 (5x5), 5:3 – Мингалеев (Арсенюк, Воропаев) – 46:38 (5x5), 6:3 – Сетдиков (Журавлёв, Антонов) – 47:47 (5x5), 7:3 – Мингалеев (Арсенюк) – 48:29 (5x5), 8:3 – Сетдиков (Антонов, Митякин) – 52:20 (5x5)
«Южный Урал» оказался сильнее «Челмета» со счётом 5:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Южный Урал
Орск
5 : 4
2:1, 2:1, 1:2
Челмет
Челябинск
1:0 – Кудрин (Чистяков) – 07:01 (5x5), 2:0 – Скатов (Кицын) – 16:19 (5x5), 2:1 – Безруков (Уфимцев) – 18:44 (5x4), 2:2 – Кориневский (Уфимцев, Климонтов) – 21:27 (5x4), 3:2 – Илья Иванов (Кудрин, Фахрутдинов) – 26:54 (5x5), 4:2 – Кудрин (Фахрутдинов, Илья Иванов) – 37:21 (5x4), 4:3 – Климонтов – 43:32 (5x5), 4:4 – Подкорытов (Могильников) – 47:06 (5x5), 5:4 – Сметанин – 54:45 (5x5)