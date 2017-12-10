Итоги дня ВХЛ: 20 шайб в двух матчах

В Высшей хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя два матча, в которых было заброшено 20 шайб.

«Горняк» нанёс поражение «Спутнику» со счётом 8:3.

«Южный Урал» оказался сильнее «Челмета» со счётом 5:4.