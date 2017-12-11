Сборная России U18 обыграла канадцев в первом матче на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России U18 в своём первом матче на Мировом кубке вызова встречалась с командой Канада Восток. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Александра Зыбина.

В следующем матче на турнире россияне встретятся со сборной Швейцарии.



Мировой кубок вызова. Групповой турнир



Канада — Россия — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

Напомним, что перед стартом турнира юниорская сборная России U18 сыграла выставочный матч с командой Канада Запад. Та встреча завершилась поражением россиян со счётом 2:4.