Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Баффало» в овертайме

«Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Блюз» отличились Брэйден Шенн (1-я минута) и Пол Штястны (37). За «Баффало» два гола забил Эван Родригес (42, 59). Победу «Сент-Луису» принёс точный бросок Владимира Тарасенко на 5-й минуте овертайма.

Тарасенко также отдал результативную передачу, набрав в сумме 2 (1+1) очка. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут 36 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» шестым в последних семи матчах. «Сент-Луис» продлил победную серию до четырёх матчей.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».