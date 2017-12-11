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Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Баффало» в овертайме

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Блюз» отличились Брэйден Шенн (1-я минута) и Пол Штястны (37). За «Баффало» два гола забил Эван Родригес (42, 59). Победу «Сент-Луису» принёс точный бросок Владимира Тарасенко на 5-й минуте овертайма.

Тарасенко также отдал результативную передачу, набрав в сумме 2 (1+1) очка. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 12 минут 36 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» шестым в последних семи матчах. «Сент-Луис» продлил победную серию до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 1:0, 0:2, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Шенн (Эдмундсон, Стин) – 00:40 (5x5), 2:0 – Штястны (Тарасенко, Эдмундсон) – 36:17 (5x5), 2:1 – Родригес (Райнхарт, Кейн) – 41:42 (5x4), 2:2 – Родригес (О'Райлли, Сканделла) – 58:33 (6x5), 3:2 – Тарасенко (Парэйко, Штястны) – 64:24 (3x3)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».

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