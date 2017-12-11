«Сан-Хосе» отыгрался со счёта 0:3, но уступил «Миннесоте» в овертайме

«Миннесота Уайлд» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

По ходу основного времени «Миннесота» выигрывала со счётом 3:0 после гола Райан Мёрфи (5-я минута) и дубля Эрика Стаала (11, 25). «Сан-Хосе» отыгрался благодаря дублю Брента Бёнрса (40, 43) и шайбе Томаша Гертла (55). Победу «Уайлд» принёс точный бросок Нино Нидеррайтера на третьей минуте овертайма.

Эта победа стала для «Миннесоты» четвёртой в последних пяти матчах.