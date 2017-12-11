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«Сан-Хосе» отыгрался со счёта 0:3, но уступил «Миннесоте» в овертайме

Хоккей

«Миннесота Уайлд» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

По ходу основного времени «Миннесота» выигрывала со счётом 3:0 после гола Райан Мёрфи (5-я минута) и дубля Эрика Стаала (11, 25). «Сан-Хосе» отыгрался благодаря дублю Брента Бёнрса (40, 43) и шайбе Томаша Гертла (55). Победу «Уайлд» принёс точный бросок Нино Нидеррайтера на третьей минуте овертайма.

Эта победа стала для «Миннесоты» четвёртой в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 4
0:2, 1:1, 2:0, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Мёрфи (Цукер, Стаал) – 04:19 (5x4), 0:2 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 10:27 (5x5), 0:3 – Стаал (Мёрфи, Гранлунд) – 24:58 (5x5), 1:3 – Бёрнс (Торнтон, Гертл) – 39:07 (5x3), 2:3 – Бёрнс (Павелски) – 42:41 (5x4), 3:3 – Гертл (Лабанк, Демело) – 54:59 (5x5), 3:4 – Нидеррайтер – 63:26 (3x3)
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