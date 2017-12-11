Тарасенко забил после сольного прохода, уйдя от двух соперников

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче с «Баффало Сэйбрз», который завершился со счётом 3:2 ОТ.



На последней минуте овертайма Тарасенко получил шайбу в своей зоне, прошёл по дальнему борту, набрал скорость и, легко убежав от двух соперников, один на один переиграл вратаря.



Эта шайба стала для россиянина 14-й в сезоне, кроме того, он стал лидером в истории клуба по голам в овертайме (8).

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Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.