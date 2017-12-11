Тарасенко признан лучшим игроком матча с «Баффало»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 ОТ.



Лучшим игроком матча был признан нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко, который отметился голевой передачей на Пола Штястны во втором периоде, а за 36 секунд до конца овертайма забил победный гол. Россиянин нанёс восемь бросков по воротам, провёл на площадке 22 минуты 41 секунду и завершил матч с показателем полезности «+1».



Второй звездой матча стал Пол Штястны, третьей – форвард «Баффало» Эван Родригез.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.