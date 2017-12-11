OHL: Свечников забил первый гол после восстановления от перелома руки

Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников забросил первую шайбу после восстановления от перелома руки. Он отличился в матче с «Норт Бэй», который завершился со счётом 2:5.



Свечников провёл третий матч после травмы, которая произошла в середине октября. После возвращения он набрал 3 (1+2) очка.



Россиянин является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года и кандидатом в сборную России на молодёжный чемпионат мира, который начнётся в конце декабря в Баффало.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте OHL.

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Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников, родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 13 матчах набрал 17 (11+6) очков.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.