Победит ли «Ак Барс» с Зариповым и как завершатся другие матчи в КХЛ?

Сегодня, 11 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Ак Барс» не отдаст первое место Востока. Прогнозы на игровой день КХЛ
Лихорадка «Сибири» продолжится, а ЦСКА возьмёт реванш у «Барыса».
«Автомобилист» — «Югра»;
«Металлург» Мг — «Йокерит»;
«Трактор» — «Сибирь»;
«Лада» — «Авангард»;
«Ак Барс» — «Динамо» М;
«Динамо» Мн — «Слован»;
ХК «Сочи» — «Спартак»;
ЦСКА — «Барыс»;
«Динамо» Р — «Витязь».
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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.