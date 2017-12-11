Победит ли «Ак Барс» с Зариповым и как завершатся другие матчи в КХЛ?

Сегодня, 11 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Ак Барс» не отдаст первое место Востока. Прогнозы на игровой день КХЛ Лихорадка «Сибири» продолжится, а ЦСКА возьмёт реванш у «Барыса».

«Автомобилист» — «Югра»;

«Металлург» Мг — «Йокерит»;

«Трактор» — «Сибирь»;

«Лада» — «Авангард»;

«Ак Барс» — «Динамо» М;

«Динамо» Мн — «Слован»;

ХК «Сочи» — «Спартак»;

ЦСКА — «Барыс»;

«Динамо» Р — «Витязь».



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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.