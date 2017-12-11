Тарасенко — о голе: мне повезло с отскоком, я просто старался идти на ворота

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 ОТ и свой победный гол.

«Я просто старался идти на ворота. Когда у тебя столько моментов, а ты не можешь забить, надо играть проще. Мне повезло с отскоком, но в целом наше звено играет лучше с каждым матчем. Мы создаём всё больше и больше моментов, нам просто надо больше забивать в основное время и не доводить дело до овертайма.



Травма Шварца – это печальная новость для всех нас. Желаю ему быстро восстановиться. Нам его не хватает, он всегда излучает позитив и заводит нас. Пьетранджело тоже не играл из-за травмы. Это всегда тяжело, когда игроки выбывают, но такое случается. Мы ничего не можем изменить, так что надо не жаловаться, а играть не только за себя, но и за этих ребят», — сказал Тарасенко в эфире клубного телевидения.

Гол Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Баффало» в овертайме

Видео гола Тарасенко можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.