Итоги дня АХЛ для россиян: Свечников не забивает 12 матчей подряд, Костин — 10

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось семь матчей, в которых приняли участие пять российских игроков. Нападающий «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников продлил безголевую серию до 12 матчей, форвард «Сан-Антонио» Клим Костин — до 10. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов набрал шесть штрафных минут, защитник «Уилкс Барре» Андрей Педан — четыре.

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Е. Свечников (н) «Гранд Рэпидс» 0 0 1 0 Мамин (н) «Спрингфилд» 0 0 1 0 Костин (н) «Сан-Антонио» 0 2 4 0 Миронов (з) «Сан-Антонио» 0 6 0 -1 Педан (з) «Уилкс Барре» 0 4 1 +1

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