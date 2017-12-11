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Итоги дня АХЛ для россиян: Свечников не забивает 12 матчей подряд, Костин — 10

Хоккей

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось семь матчей, в которых приняли участие пять российских игроков. Нападающий «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников продлил безголевую серию до 12 матчей, форвард «Сан-Антонио» Клим Костин — до 10. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов набрал шесть штрафных минут, защитник «Уилкс Барре» Андрей Педан — четыре.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Е. Свечников (н)«Гранд Рэпидс»0010
Мамин (н)«Спрингфилд»0010
Костин (н)«Сан-Антонио»0240
Миронов (з)«Сан-Антонио»060-1
Педан (з)«Уилкс Барре»041+1

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