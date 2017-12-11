Итоги дня АХЛ для россиян: Свечников не забивает 12 матчей подряд, Костин — 10

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось семь матчей, в которых приняли участие пять российских игроков. Нападающий «Гранд Рэпидс» Евгений Свечников продлил безголевую серию до 12 матчей, форвард «Сан-Антонио» Клим Костин — до 10. Защитник «Сан-Антонио» Андрей Миронов набрал шесть штрафных минут, защитник «Уилкс Барре» Андрей Педан — четыре.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Е. Свечников (н)
|«Гранд Рэпидс»
|0
|0
|1
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0
|0
|1
|0
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0
|2
|4
|0
|Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|0
|6
|0
|-1
|Педан (з)
|«Уилкс Барре»
|0
|4
|1
|+1
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