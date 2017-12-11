Хоккеисты «Северстали» призвали голосовать за группу поддержки Череповца

Хоккеисты «Северстали» Валерий Васильев, Макар Хабаров, Даниил Вовченко и Александр Щербина призвали болельщиков голосовать за группу поддержки череповецкой команды в финале конкурса, который проходит на «Чемпионате».



Финал голосования стартовал 11 декабря в 10:00 мск и завершится в этот же день в 20:00 мск. В решающую стадию вышли сразу три команды – «Северсталь», «Торпедо» и СКА.

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. Финал Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.