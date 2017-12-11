Назаров: не разделяю мнение, что «Нефтехимик» — главное открытие сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о результатах команды и рассказал о планах подготовки во время паузы на Евротур.

«Не разделяю мнение специалистов, которые называют «Нефтехимик» главным открытием сезона. Клубы из середины турнирной таблицы Востока – «Салават», «Амур», «Трактор», «Магнитка» — в последние недели выдают победные серии, прессингуют, поэтому ни одна команда конференции пока не гарантировала себе место в плей-офф. Значит, главную задачу на чемпионат мы ещё не решили, вся борьба за кубковые путёвки впереди. 70 очков в 40 матчах — крепкий результат. Но всего лишь промежуточный.



Могли побеждать московское «Динамо» и уходить на каникулы лидерами конференции. В третьем периоде перебросали соперника — 18:3, но результат 1:2 изменить не сумели. Что ж, для нас это хороший импульс на каникулы.



Будет пара дней отдыха, а затем зимний лагерь в Нижнекамске с хорошими нагрузками. Команде и особенно молодым игрокам необходимы эти подготовительные мини-циклы. Несмотря на жёсткое предолимпийское расписание, клуб проводит чемпионат ровно, нет затяжных спадов. Ведущие игроки Ганзл и Сергеев после этапа Евротура возвращаются в строй, плюс завершается дисквалификация Авцина. Это позитивные новости», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.