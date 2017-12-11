Вик. Шалаев: Эверберг не показал такой игры, как в сборной, Ро добавит креатива

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал решение обменять нападающего Денниса Эверберга в «Нефтехимик» на Чада Ро.

Нападающий «Авангарда» Эверберг перешёл в «Нефтехимик» в обмен на Ро

«В связи с травмами ведущих игроков в нашей команде пропала сыгранность звеньев, из-за чего снизилась результативность. В такой ситуации мы ждём максимальной отдачи от всех игроков, и, конечно же, в первую очередь от легионеров. К сожалению, Деннис Эверберг не смог показать в «Авангарде» той игры, что он демонстрировал в сборной. В связи с этим мы искали варианты усиления атаки и пришли к обмену с «Нефтехимиком». Чад Ро — универсальный нападающий, с помощью которого наш клуб должен более креативно действовать впереди и добавить в результативности. Эверберга мы благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.