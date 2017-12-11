Стали известны составы команд Запада и Востока на Матч звёзд ЖХЛ

10 января в Астане 34 лучших игрока Женской хоккейной лиги сыграют в Матче звёзд, который пройдёт в формате Запад против Востока. В перерывах между периодами пройдёт мастер-шоу – игроки, используя креатив и профессиональные умения, выполнят различные упражнения на технику, скорость и виртуозность.

Запад:

Вратари: Надежда Александрова («Торнадо»), Валерия Меркушева («Динамо» СПб).

Защитники: Анета Тейралова, Анастасия Чистякова (обе — «Динамо» СПб), Лиана Ганеева («Арктик-Университет»), Ангелина Гончаренко, Мария Баталова, Нина Пирогова (все — «Торнадо»).

Нападающие: Анна Шохина, Людмила Белякова, Анна Штарёва, Елена Дергачёва (все – «Торнадо»), Евгения Дюпина, Диана Канаева, Екатерина Смолина (все — «Динамо» СПб), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»), Зарина Тухтиева («Айсулу»).



Главный тренер сборной Запада – Алексей Чистяков («Торнадо»), старший тренер команды – Александр Зыбин («Динамо СПб»).



Восток:

Вратари: Анна Пругова («Агидель»), Надежда Морозова («Бирюса»).

Защитники: Екатерина Лобова («Бирюса»), Мария Печникова, Анна Шибанова, Инна Дюбанок (все — «Агидель»), Францишка Кишш-Шимон (СКИФ), Галия Нургалиева («Томирис»).

Нападающие: Екатерина Лебедева, Ольга Сосина, Николь Чупкова, Фанни Гашпарич (все – «Агидель»), Лидия Малявко, Екатерина Добродеева (обе — «Бирюса»), Ландыш Фаляхова, Полина Болгарева (СКИФ), Регина Юмагужина (СКСО).

Главный тренер сборной Востока – Денис Афиногенов («Агидель»), старший тренер команды – Владимир Голубович (СКИФ).