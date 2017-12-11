Игроки сборной России проведут автограф-сессию 15 декабря в Москве

15 декабря состоится автограф-сессия с игроками сборной России по хоккею. Мероприятие пройдёт в магазине «Красная машина» в ТЦ «Авиапарк» и начнётся в 18:30 мск.

На автограф-сессии будут присутсвовать Павел Дацюк, Кирилл Капризов и Никита Нестеров. Каждый болельщик получит возможность сфотографироваться с хоккеистами, взять у них автографы, а также поучаствовать в розыгрыше футболок «Красной машины».

ТЦ «Авиапарк» находится на ул. Ходынский бульвар, д. 4, добраться туда можно на бесплатных автобусах, которые ходят от станций метро «Динамо» и «Полежаевская».