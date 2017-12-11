Сборная России во время КПК примет участие в проекте «Хоккей против рака»

С 13 по 17 декабря в ходе матчей Кубка Первого канала ФХР и Русфонд (Российский фонд помощи) проведут серию мероприятий совместного благотворительного проекта «Хоккей против рака».



Главная цель проекта – привлечь внимание к проблеме больных раком детей и помочь строительству Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Проект стартовал в октябре 2017 года.



С 13 по 17 декабря в перерывах матчей Кубка на арене «ВТБ Ледовый дворец» хоккеисты расскажут о Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и его значении для страны. Также зрители и болельщики узнают о том, как стать донором, и при желании смогут перечислить пожертвование на развитие регистра.



14 декабря сборная России выйдет на раскатку перед матчем со Швецией в свитерах цвета лаванды

с эмблемой проекта «Хоккей против рака». По окончании игры хоккеисты распишутся на свитерах, и они будут выставлены на аукцион на сайте проекта hockeyfightscancer.ru.



15 декабря на малой арене «ВТБ Ледовый дворец» состоится благотворительный гала-матч.



17 декабря на матче Россия – Финляндия запланировано два мероприятия.

Состоится первая встреча донора костного мозга с рецепиентом. По международным стандартам анонимность донора сохраняется в течение первых двух лет после трансплантации костного мозга.



Ребёнок, победивший рак, проведёт символическое вбрасывание шайбы. 12-летний Саша Новокрещенов из города Костомукша проходил лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М.

Горбачёвой. Перенёс две трансплантации костного мозга (в 2008 и 2009 годах). Саша – музыкант и спортсмен, дважды участвовал в Играх победителей для детей, перенесших онкозаболевания.