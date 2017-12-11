В Биробиджане прошёл 1-й в истории матч Ночной лиги в Еврейской АО

В Биробиджане состоялось торжественное открытие первого в истории отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в Еврейской автономной области — после парада участников состоялся исторический хоккейный матч, где биробиджанский «Октан» со счётом 2:1 победил земляков из «Тафгая».

Хоккейные команды ЕАО решили выйти на новый уровень и принять участие в первом региональном турнире НХЛ сезона-2017/18. К шести местным спортивным коллективам — участникам отборочного этапа НХЛ — присоединились также две команды из Амурской области. Пять команд выступят в дивизионе «18+», три команды будут играть в дивизионе «40+», который стартует через неделю.

«Благодаря Ночной лиге мы вспомнили, что такое Россия и российский хоккей» Хоккей в Калининграде развивается семимильными шагами.