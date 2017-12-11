Анелёв: «Авангарду» надо больше бросать, без бросков не будет голов

Защитник «Авангарда» Юнас Анелёв поделился ожиданиями от матча с «Ладой», который пройдёт в его день рождения. Встреча состоится в Тольятти, начало – в 18:00 мск.

«Спасибо за поздравления с днём рождения! Ещё один год прошёл, и чем больше их проходит, тем меньше веселья в этот день ощущается. Но всё-таки сегодня чувствую себя по-особенному. Не могу знать, ждут ли меня дома подарки. Я совсем недавно проснулся и ещё ни с кем из родных и близких не разговаривал. Посмотрим! Они всегда придумывают для меня что-то интересное.

Сегодня очень важная игра. Будет непросто, «Лада» дома сражается от начала и до конца. Нам нужно сконцентрироваться на выполнении задания, следовать плану и сделать всё возможное для победы. Побольше бросать, идти на добивание. Без бросков не будет голов. А чтобы забивать больше, надо больше работать. Не думаю, что канадский размер площадки повлияет на нашу тактику. Здесь просто поменьше льда, и всё. Мы будем играть в свой хоккей и выкладываться по полной», — цитирует Анелёва пресс-служба клуба.