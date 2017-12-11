Фридман: Карлссон предоставит «Оттаве» список клубов, куда его нельзя менять

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Оттава Сенаторз» попросит Эрика Карлссона и ещё 9 игроков составить списки запрета на обмен. Ранее капитан «сенаторов» заявил, что может уйти из клуба, если не получит максимально возможный контракт. Позднее он сказал, что его слова неверно истолковали.

«Контрактом Карлссона предусмотрено, что «Оттава» может попросить его составить список из 10 клубов, в которые его нельзя менять. На той неделе было много разговоров о том, что «Оттава» пошла на этот шаг. Пьер Дорион отказался от комментариев, агент Карлссона тоже. Мне позвонили и сказали, что в клубе были обеспокоены тем, что этот факт растолкуют как попытки обменять Эрика Карлссона, а это не так. Они не собираются его менять со злости на то, что произошло две недели назад. Все уже хотят об этом забыть.



Я думаю, что происходит следующее. «Оттава» играет плохо, у них 10 игроков с пунктами в контрактах о запрете на обмен. Они всех собираются попросить составить списки клубов, в которые их нельзя менять. И после этого они уже будут решать, как поступать. «Оттава» уже делала это в 2011 году, когда занимала 26-е место в лиге. Тогда они обменяли Фишера, Келли и Алекса Ковалёва.



Запрос составить списки действительно будет сделан, если уже не сделан, но мне сказали, что это не значит на сто процентов, что Эрика Карлссона обменяют, просто этот вариант становится возможным. Я по-прежнему считаю, что обмен маловероятен», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.