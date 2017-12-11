Костин вызван в сборную U20 и получил разрешение от «Сент-Луиса» сыграть на МЧМ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин вызван в молодёжную сборную России и получил разрешение от клуба сыграть на молодёжном чемпионате мира, который стартует 26 декабря в Баффало. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

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«Клима Костина вызвали в молодёжную сборную, и «Сент-Луис» его отпускает. В клубе очень рады, что ему предстоит такой турнир и шанс сыграть на молодёжном чемпионате мира», — сказал Мильшейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

18-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В этом сезоне он выступает в АХЛ за «Сан-Антонио» и в 24 матчах набрал 11 (2+9) очков.

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