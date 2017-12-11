Энрот: разница между Россией и Беларусью ощущается, в центре Минска нет мусора

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал, в чём для него отличие между Россией и Беларусью.



«На самом деле столица Беларуси даже лучше, чем я представлял. В Минске я прежде никогда не был, знал о нём мало. Думал, здесь всё как в России. В какой-то мере так и есть, но не совсем. Разница между двумя странами ощущается. Особенно это чувствуется в центре города. Здесь он аккуратный, никакого мусора. Центр города симпатичный. Холмы, красивая брусчатка… В городе много хороших ресторанов. Можно куда-нибудь зайти. Мне нравится здешняя еда.



Знаю картофельные блины, как же их… Верно, драники. Кстати, у нас в Швеции есть похожее блюдо. Оно называется «кропкакор». Многие ребята обожают и борщ, а вот мне он не по душе. Просто не люблю свёклу», — цитирует Энрота «Прессбол».

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