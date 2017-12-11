Стали известны главные тренеры дивизионов на Матч звёзд КХЛ

Стали известны главные тренеры сборных четырёх дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в мастер-шоу и Матче звёзд КХЛ–2018 в Астане.



Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова –Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышёва – Андрей Скабелка («Авангард»). Вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время.



Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.



Неделя звёзд хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трёх лиг. 10 января состоится Матч звёзд женской хоккейной лиги, 11 января – Кубок вызова молодёжной хоккейной лиги, 13 и 14 января – мастер-шоу и турнир с участием сборных четырёх дивизионов КХЛ.



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Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ