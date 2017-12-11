Йео: Барбашёв проделал отличную работу, он был агрессивным — это хороший знак

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео после матча с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) поделился мнением об игре нападающего Ивана Барбашёва. Россиянин нанёс один бросок по воротам, применил четыре силовых приёма и минуту сыграл в меньшинстве.



«Барби проделал отличную работу. Эта игра стала хорошим знаком, потому что он выглядел тем же игроком, что и в прошлом году: отлично катался, разыгрывал шайбу. И был агрессивным. Это хороший знак», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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