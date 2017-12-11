Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Герман Титов возглавит «Омских Ястребов»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», Герман Титов может возглавить молодёжную команду «Авангарда». Официально объявить о назначении специалиста могут уже завтра.

52-летний специалист, известный по работе с новокузнецким «Металлургом» и московским «Спартаком», сменит Юрия Панова. Панов при этом останется в тренерском штабе, став наряду с Егором Шастиным помощником Титова в «Омских Ястребах».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Кольцов может перейти в «Локомотив». Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Кто мог возглавить «Сибирь» и покинет ли «Авангард» Петерссон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент