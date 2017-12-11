Герман Титов возглавит «Омских Ястребов»

Как стало известно «Чемпионату», Герман Титов может возглавить молодёжную команду «Авангарда». Официально объявить о назначении специалиста могут уже завтра.



52-летний специалист, известный по работе с новокузнецким «Металлургом» и московским «Спартаком», сменит Юрия Панова. Панов при этом останется в тренерском штабе, став наряду с Егором Шастиным помощником Титова в «Омских Ястребах».



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