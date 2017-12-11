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«Сибирь» одолела «Трактор», одержав первую победу под руководством Юрзинова

Хоккей

В Челябинске местный «Трактор» потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 3:4. Команда Владимира Юрзинова прервала серию поражений из шести матчей.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Пол Щехура, Игорь Полыгалов и Рикард Йюнге. У «Сибири» голы на свой счёт записали Патрик Закриссон, Александер Бергстрём, Семён Иванов и Степан Санников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 4
2:1, 1:2, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Щехура (Бэйлен) – 06:40 (5x4), 2:0 – Полыгалов (Черников) – 16:32 (5x5), 2:1 – Закриссон (Бергстрём) – 18:02 (5x5), 2:2 – Бергстрём (Сигарёв, Верещагин) – 22:32 (5x5), 2:3 – Иванов (Алексеев, Основин) – 24:16 (5x5), 3:3 – Йюнге (Никитин, Щехура) – 32:33 (5x4), 3:4 – Санников (Шаров, Верещагин) – 44:17 (5x5)

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