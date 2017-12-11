«Сибирь» одолела «Трактор», одержав первую победу под руководством Юрзинова

В Челябинске местный «Трактор» потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 3:4. Команда Владимира Юрзинова прервала серию поражений из шести матчей.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Пол Щехура, Игорь Полыгалов и Рикард Йюнге. У «Сибири» голы на свой счёт записали Патрик Закриссон, Александер Бергстрём, Семён Иванов и Степан Санников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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