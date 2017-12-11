Е. Зайцев: слежу за однофамильцем из «Торонто», это пример для многих

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев поделился ожиданиями от МЧМ-2018.



«Полностью восстановился от травмы плеча. Готов играть. Жаль, что Дронов не сможет сыграть на МЧМ. Говорит, что сильно болит нога. Каждый хороший игрок – это большая потеря для нас. Будем справляться тем составом, который есть. Наша команда на Суперсерии показала, что нас не надо сбрасывать со счетов. Мы едем завоёвывать только первое место. Будем выходить и играть в наш хоккей. Пусть соперники покажут, что умеют.



Финал 2011 года смотрели на даче. Тогда играл мой однофамилец Никита Зайцев. Я и сейчас за ним слежу. Нравится, как он играет. Это пример для многих. Тренерский штаб «Динамо» пожелал удачи и сказал, чтобы без первого места не возвращался», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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