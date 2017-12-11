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«Металлург» в серии буллитов обыграл «Йокерит», победа стала 5-й подряд

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду взял верх над финским «Йокеритом» в серии буллитов, матч завершился со счётом 2:1 Б. Команда Виктора Козлова выиграла пятую встречу подряд.

В составе хозяев гол на свой счёт записал Сергей Терещенко, победный буллит реализовал Андрей Чибисов. У «Йокерита» заброшенной шайбой отметился Джон Норман.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Норман (Лепистё, Толванен) – 37:57 (5x5), 1:1 – Терещенко (Кокарев, Пивцакин) – 48:38 (5x4), 2:1 – Чибисов – 65:00 ( ПБ)
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