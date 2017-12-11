«Металлург» в серии буллитов обыграл «Йокерит», победа стала 5-й подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду взял верх над финским «Йокеритом» в серии буллитов, матч завершился со счётом 2:1 Б. Команда Виктора Козлова выиграла пятую встречу подряд.
В составе хозяев гол на свой счёт записал Сергей Терещенко, победный буллит реализовал Андрей Чибисов. У «Йокерита» заброшенной шайбой отметился Джон Норман.
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